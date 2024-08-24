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Саудовская Аравия завершила строительство масштабного метро Эр-Рияда
Метрополитен Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, должен открыться до конца 2024 года. Он станет одной из крупнейших в мире систем общественного транспорта, рассчитанной на перевозку до 3,6 миллиона пассажиров в день.
Сеть метрополитена Эр-Рияда протяженностью 176 километров включает шесть линий, 84 станции и соединяет все ключевые места Эр-Рияда, в том числе международный аэропорт имени короля Халида.
Для сравнения: общая протяженность Московского метрополитена превышает 460 километров, Шанхайского — 743 километра, Пекинского — 727 километров.
Воспоминания о предыдущем моменте, когда человек пил спиртное, способны предотвратить чрезмерное употребление алкоголя. Роль памяти в зависимости от этого наркотика и в борьбе с ней изучили специалисты из Великобритании.
Митохондрии в клетках человеческого организма выполняют функцию «энергетических станций». Поскольку это потомки древних бактерий, у них, в отличие от других органелл клетки, есть собственная ДНК. Ученые из США обнаружили, что эту ДНК митохондрии способны встраивать в хромосомы клеток, менять таким образом геном человека и сокращать продолжительность жизни.
Ракоскорпионы, или эвриптериды, были одними из крупнейших морских хищников палеозоя, достигая в длину двух с половиной метров. Их ареал распространения занимал огромные акватории, однако о ракоскорпионах из пород современной Австралии пока известно мало. Авторы новой статьи восполнили пробел, описав окаменелости родов Pterygotus и Jaekelopterus из разных частей континента. На их основании палеонтологи предположили, что ракоскорпионы могли переплыть океан во время своего переселения, а возможно, даже при регулярных миграциях.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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