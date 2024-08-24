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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +588
Посты: 1307

Саудовская Аравия завершила строительство масштабного метро Эр-Рияда

Метрополитен Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, должен открыться до конца 2024 года. Он станет одной из крупнейших в мире систем общественного транспорта, рассчитанной на перевозку до 3,6 миллиона пассажиров в день.

Сообщество
# метро
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC

Сеть метрополитена Эр-Рияда протяженностью 176 километров включает шесть линий, 84 станции и соединяет все ключевые места Эр-Рияда, в том числе международный аэропорт имени короля Халида.

Для сравнения: общая протяженность Московского метрополитена превышает 460 километров, Шанхайского — 743 километра, Пекинского — 727 километров.

Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RCRC
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
Рендер проекта метрополитена Эр-Рияда / © RDA
© The Saudi Boom  
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