Саудовская Аравия завершила строительство масштабного метро Эр-Рияда

Ракоскорпионы, или эвриптериды, были одними из крупнейших морских хищников палеозоя, достигая в длину двух с половиной метров. Их ареал распространения занимал огромные акватории, однако о ракоскорпионах из пород современной Австралии пока известно мало. Авторы новой статьи восполнили пробел, описав окаменелости родов Pterygotus и Jaekelopterus из разных частей континента. На их основании палеонтологи предположили, что ракоскорпионы могли переплыть океан во время своего переселения, а возможно, даже при регулярных миграциях.