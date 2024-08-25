Нейросеть показала «Матрицу» от Андрея Звягинцева

Первые планеты за пределами Солнечной системы обнаружили лишь в конце XX века, но затем они посыпались как из рога изобилия. Чтобы успешнее описывать все новые экзопланеты и делать другие открытия, NASA сейчас готовит новую космическую миссию — телескоп «Нэнси Грейс Роман». А чтобы справиться с огромными данными, космическое агентство предоставит доступ к ним всем желающим.