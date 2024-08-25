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Нейросеть показала «Матрицу» от Андрея Звягинцева
Один из пользователей генератора изображений Midjourney решил узнать, каким мог быть американский научно-фантастический боевик «Матрица» (1999 год), если бы его снял российский кинорежиссер и сценарист Андрей Звягинцев («Левиафан», «Нелюбовь»).
Новое исследование, проведенное в Аргентине, показало, что у мужчин особо опасные разновидности папилломавируса с высоким онкогенным риском могут негативно влиять на способность к зачатию.
При инфицировании SARS-CoV-2 характерны так называемый мозговой туман, потеря обоняния и вкуса. Это может указывать на проникновение вируса в мозг. Однако механизм все еще непонятен. В экспериментах на мышах американские ученые выявили в гене спайк-белка серию мутаций, облегчающих заражение.
Новое исследование ученых из Техасского университета в Остине (США) проливает свет на то, как ключевые элементы врожденного иммунитета человека могли возникнуть благодаря древним микробам — археям из группы Asgard. Эти микробы, существовавшие на Земле еще миллиарды лет назад, по-видимому, передали свои защитные механизмы современным эукариотам, к которым относятся растения, животные и человек.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Первые планеты за пределами Солнечной системы обнаружили лишь в конце XX века, но затем они посыпались как из рога изобилия. Чтобы успешнее описывать все новые экзопланеты и делать другие открытия, NASA сейчас готовит новую космическую миссию — телескоп «Нэнси Грейс Роман». А чтобы справиться с огромными данными, космическое агентство предоставит доступ к ним всем желающим.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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