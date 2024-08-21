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Tesla установила новый рекорд по скорости строительства своих заводов

Спустя всего три месяца после начала строительства новой гигафабрики в Шанхае, на которой будут выпускаться накопители энергии Megapack, компания Илона Маска сообщила, что завод готов примерно на 45%, что стало новым рекордом для Tesla.

Спутниковый снимок строительства гигафабрики / © Grace Tao-Lin / Weibo / Tesla

Tesla также поделилась фотографиями со стройки и рендером будущего завода.

Строительство гигафабрики в Шанхае / © Grace Tao-Lin / Weibo / Tesla

Новый завод, площадью около 200 тысяч квадратных метров, станет первым проектом Tesla по производству накопителей энергии за пределами США и вторым заводом компании в Шанхае после открытия ее гигафабрики (производит электромобили) в 2019 году.

Рендер будущего завода в Шанхае / © Tesla

Производство на новом заводе планируется начать в первом квартале 2025 года.