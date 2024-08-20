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В Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людей

Полиция префектуры Фукуи в центральной части Японии сообщила, что с 2022 года по сегодняшний день в результате нападений дельфинов пострадали как минимум 47 человек. Большинство получили незначительные укусы рук, но несколько пострадавших попали в больницу с переломами костей или ранами, требующими наложения швов.

Дельфин в Японском море / © BBC

По словам директора океанариум Этидзэн в Фукуи Реити Мацубары, который проанализировал фото и видео нападений дельфинов на людей, на большинстве записей запечатлено одно и то же животное. Судя по всему, это одинокий самец афалины, который отбился от стаи и в сезон спаривания атакует купающихся людей.

Как отмечают исследователи, во время брачного сезона дельфины становятся дикими и способны нанести серьезный вред людям, пытающимся прикоснуться к ним.