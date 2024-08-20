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В Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людей
Полиция префектуры Фукуи в центральной части Японии сообщила, что с 2022 года по сегодняшний день в результате нападений дельфинов пострадали как минимум 47 человек. Большинство получили незначительные укусы рук, но несколько пострадавших попали в больницу с переломами костей или ранами, требующими наложения швов.
По словам директора океанариум Этидзэн в Фукуи Реити Мацубары, который проанализировал фото и видео нападений дельфинов на людей, на большинстве записей запечатлено одно и то же животное. Судя по всему, это одинокий самец афалины, который отбился от стаи и в сезон спаривания атакует купающихся людей.
Как отмечают исследователи, во время брачного сезона дельфины становятся дикими и способны нанести серьезный вред людям, пытающимся прикоснуться к ним.
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Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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