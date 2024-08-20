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Появились изображения уникального футбольного стадиона, который построят в Саудовской Аравии

Архитектурная студия Populous показала рендеры нового стадиона Aramco Stadium. Это спортивное сооружение на 47 000 мест в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия) должно стать «знаковым в мире футбола».

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous

Стадион, который примет Кубок Азии по футболу 2027 года, будет иметь спиральную форму, напоминающую волны, что отсылает к его расположению на побережье Персидского залива.

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous

Спиральный фасад Aramco создадут из перекрывающихся панелей. По словам представителей Populous, это смоделировано по образцу «изящного вращения волн и спиральных мотивов, обычно встречающихся в природе».

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous

В панелях будут предусмотрены отверстия, пропускающие естественный свет, а пандусы и проходы будут следовать форме экстерьера, ведя посетителей вниз в эллиптическую чашу.

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous

Саудовская Аравия уже подала официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 и представила проекты огромного стадиона на 90 тысяч зрительских мест в Эр-Рияде, а также стадиона, который расположится на высоте более 350 метров — на вершине строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line).

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous