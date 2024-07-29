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В Саудовской Аравии построят огромный стадион на 90 тысяч человек

Саудовская Аравия объявила о планах построить одно из крупнейших спортивных сооружений в мире — стадион имени короля Салмана.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Создание грандиозного сооружения планируют завершить в четвертом квартале 2029 года. Стадион на 92 тысячи зрительских мест построят для чемпионата мира по футболу — 2034.

Площадь стадиона превысит 660 тысяч квадратных метров. Его оснастят специальной системой кондиционирования, чтобы зрителям было комфортно наблюдать за игрой футболистов на поле.

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM

Рендер будущего стадиона имени короля Салмана / © NEOM