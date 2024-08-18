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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
9 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 750

NASA и British Petroleum будут бурить скважины на Луне

Транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) заключила соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США по использованию технологии бурения скважин для исследования Луны.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
Художественное изображение американского астронавта миссии «Артемида» на поверхности Луны / © NASA
Художественное изображение американского астронавта миссии «Артемида» на поверхности Луны / © NASA

Речь идет не о поиске запасов нефти или газа, а об обмене технологиями и опытом для поиска воды на естественном спутнике Земли и производства энергии в экстремальных условиях.

Технологии для бурения скважин, помимо Луны, в будущем могут понадобиться на Марсе — там, по предположениям исследователей, сохранились значительные запасы воды. Доступ к ней может стать ключом к получению водных ресурсов, необходимых не только для астронавтов, но и для производства ракетного топлива.

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# лазер
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Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
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Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
2 часа назад
Дима, то есть самая очевидная причина вас не устраивает (не стало иностранных заказов, минус 2/3 бюджета) и надо кричать "чиновники запуски

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Дима Буляков
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Коррупция? Воровство чиновников? Нет! Обама мдк и тут насрал нам

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Александр
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тут смотря про какие ракеты речь... Ну и как говорится - было бы смешно, если бы не было так грустно.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

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Саня, так прикол в том что заросшее поле мало похоже на специально подготовленную площадку. Что означает лишь то что нормальные площадки "куда

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Galina Marenkova
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Алекс Костюк
15 часов назад
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MsDimsik
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Писёж, ребята давно работают с лезером на Газе.

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кранС помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Andrei Olenev
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С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кранС помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

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16 часов назад
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Безос провел большую экскурсию по новому заводу Blue OriginБезос провел большую экскурсию по новому заводу Blue Origin

Mymra Borisovna
16 часов назад
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Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от таракановЛабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Иван Колупаев
16 часов назад
1, типа того (делают баки нью глена) https://www.youtube.com/watch?v=avg0XZU2OBo

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16 часов назад
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Алекс Костюк
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Иван Колупаев
17 часов назад
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Виктор Ширенко
18 часов назад
Я, потому то ты олигофрен

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Виктор Ширенко
18 часов назад
Всем, как точно ты написал

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Виктор Ширенко
19 часов назад
Я, чубатый это ты понял

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