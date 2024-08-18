Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA и British Petroleum будут бурить скважины на Луне

Транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) заключила соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США по использованию технологии бурения скважин для исследования Луны.

Художественное изображение американского астронавта миссии «Артемида» на поверхности Луны / © NASA

Речь идет не о поиске запасов нефти или газа, а об обмене технологиями и опытом для поиска воды на естественном спутнике Земли и производства энергии в экстремальных условиях.

Технологии для бурения скважин, помимо Луны, в будущем могут понадобиться на Марсе — там, по предположениям исследователей, сохранились значительные запасы воды. Доступ к ней может стать ключом к получению водных ресурсов, необходимых не только для астронавтов, но и для производства ракетного топлива.