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Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Российский грузовой корабль «Прогресс» стартовал рано утром 15 августа 2024 года с космодрома Байконур в Казахстане. Пуск был успешным, корабль уже состыковался с МКС. Однако это лишь девятый орбитальный запуск «Роскосмоса» в 2024 году.

Запуск грузового космического корабля «Прогресс» / © Роскосмос

Такие темпы указывают на то, что Россия выполнит наименьшее число космических запусков в год за последние 60 лет.

Проблема в первую очередь связана с беспрецедентными санкциями, которые обрушились на страну после февраля 2022-го. По словам первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Андрея Ельчанинова, аннулирование контрактов недружественными странами обошлось «Роскосмосу» в 180 миллиардов рублей. Вернуть досанкционный объем экспорта планируют за счет сотрудничества с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока, прежде всего с Китаем. Когда это случится — вопрос открытый.