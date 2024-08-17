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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 минуты назад
Рейтинг: +588
Посты: 1300

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Российский грузовой корабль «Прогресс» стартовал рано утром 15 августа 2024 года с космодрома Байконур в Казахстане. Пуск был успешным, корабль уже состыковался с МКС. Однако это лишь девятый орбитальный запуск «Роскосмоса» в 2024 году.

Сообщество
# космос
# ракеты
# Роскосмос
# Россия
Запуск грузового космического корабля «Прогресс» / © Роскосмос
Запуск грузового космического корабля «Прогресс» / © Роскосмос

Такие темпы указывают на то, что Россия выполнит наименьшее число космических запусков в год за последние 60 лет.

Проблема в первую очередь связана с беспрецедентными санкциями, которые обрушились на страну после февраля 2022-го. По словам первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Андрея Ельчанинова, аннулирование контрактов недружественными странами обошлось «Роскосмосу» в 180 миллиардов рублей. Вернуть досанкционный объем экспорта планируют за счет сотрудничества с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока, прежде всего с Китаем. Когда это случится — вопрос открытый. 

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# вредители
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# лазер
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# жабы
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# Лазерная установка
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Юлия Трепалина

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# микробный состав
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# лазер
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# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
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Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
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Интересная статья, Николай, спасибо. Тема актуальна сейчас.

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