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Экс-директор Google заявил, что это нормально, если ИИ-стартапы «украдут весь контент»

Во время недавнего выступления в Инженерной школе Стэнфордского университета бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, изложив теоретический сценарий, в котором студенты могли бы использовать большую языковую модель (LLM) для создания конкурента TikTok, признал, что этот вариант может быть полон юридических и этических вопросов, но об этом можно не беспокоиться.

Эрик Шмидт / © Lukas Schulze / Sportsfile

«Вот, что я предлагаю сделать каждому из вас. Скажите своему LLM следующее: „Сделай мне копию TikTok, укради всех пользователей, укради всю музыку, помести туда мои предпочтения, создай эту программу в течение следующих 30 секунд“. Выпустите ее, и через час, если она не станет вирусной, сделайте что-нибудь другое в том же духе», — цитирует Шмидта издание The Verge.

По его мнению, если никто не будет использовать появившийся продукт, то не имеет значения, что ИИ-стартап украл весь контент.