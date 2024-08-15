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Николай Головин
Николай Головин
8 минут назад
Рейтинг: +196
Посты: 423

Появились фотографии с мегастройки новой столицы Индонезии 

После нескольких лет планирования и активного строительства новая столица Индонезии должна открыться 17 августа. Правда, город до сих пор фактически представляет собой огромную стройплощадку. 

Сообщество
# Индонезия
# строительство
# технологии
Вид с воздуха на будущий дворец президента Индонезии и правительственные здания / © AFP 
Вид с воздуха на будущий дворец президента Индонезии и правительственные здания / © AFP 

Новый город Нусантара на острове Борнео, или Калимантан, должен заменить перенаселенную Джакарту в качестве национальной столицы.

В нынешней столице Индонезии проживает свыше 34 миллионов человек, а частые наводнения (город буквально уходит под воду), загрязненность воздуха и нехватка питьевой воды стали там обычным явлением. 

Дворец Гаруда, будущий дворец президента Индонезии в городе Нусантара / © Firdaus Wajidi / Anadolu / Getty
Дворец Гаруда, будущий дворец президента Индонезии в городе Нусантара / © Firdaus Wajidi / Anadolu / Getty
Президентский дворец в центральной части правительственной зоны будущей столицы / © Firdaus Wajidi / Anadolu / Getty
Президентский дворец в центральной части правительственной зоны будущей столицы / © Firdaus Wajidi / Anadolu / Getty
Ход строительства в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
Ход строительства в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
Ход строительства в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
Ход строительства в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
Вид с воздуха на новую платную дорогу, которая соединит будущую столицу Нусантару с Баликпапаном, Восточный Калимантан / © AFP
Вид с воздуха на новую платную дорогу, которая соединит будущую столицу Нусантару с Баликпапаном, Восточный Калимантан / © AFP
Строящиеся здания в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
Строящиеся здания в Нусантаре / © Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty
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Alex
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6 часов назад
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Alex
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США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Я Всё
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Я Всё
8 часов назад
Тиберий, это ты все у себя видел. А я говорю к нам приезжай, и у нас тоже посмотришь. Мы тебя накормим, побреем, помоем и вернем обратно, ума

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Я Всё
8 часов назад
red, слов про Путина там не видел. Ошибки есть, и в вашем тоже =)

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