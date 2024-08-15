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NASA отправит свой марсоход на штурм одного из самых крутых и сложных участков кратера Езеро

После двух с половиной лет исследований дна кратера и дельты древней марсианской реки ровер Perseverance отправится в новый район Красной планеты.

Perseverance на Марсе, снимок сделан 30 июля, в 1224 марсианский день, или сол, миссии / © NASA / JPL-Caltech

Марсоход NASA 19 августа начнет подъем по западному краю кратера Езеро, который будет включать в себя преодоления одного из самых крутых и сложных участков, с которыми ровер сталкивался на сегодняшний день.

Панорама показывает область, по которой марсоход Perseverance поднимется в ближайшие месяцы, чтобы достичь края кратера Езеро / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Perseverance уже собрал 22 образца марсианских пород и проехал более 29 километров. Он находится в отличном состояние и вскоре начнет исследовать два приоритетных региона, которые команда инженеров и ученых планирует изучить после подъема ровера по склону кратера. Они называются «Пико Туркино» и «Холм ведьминого орешника». Снимки с орбитальных аппаратов указывают на то, что на «Пико Туркино» имеются древние разломы, которые могли быть вызваны гидротермальной активностью в далеком прошлом.