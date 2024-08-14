Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Впервые в истории из яйца, отложенного в неволе, на свет появился малек ската Може

Исследователи из Института морских и антарктических исследований (IMAS) при австралийском Университете Тасмании сообщили о рождении первого малька ската Може (Dipturus maugeanus) — представителя исчезающего вида рыб — из отложенного в неволе яйца.

Первый малек ската, который появился на свет из яйца, отложенного в неволе / © Jayson Semmens

В рамках программы, с помощью которой хотят попытаться остановить сокращение популяции скатов Може в гавани Маккуори (Тасмания) — их последнего известного места обитания, — в декабре прошлого года ученые доставили в университет ​​взрослую самку. Вскоре она отложила свое первое яйцо.

Малек ската развивается внутри яйца, отложенного в неволе / © Jayson Semmens

Развитие скатов в яйце занимает около семи месяцев. Наконец, 10 июля первый малек ската Може появился на свет в неволе.