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Установлен новый мировой рекорд самого длинного расстояния, пройденного за сутки на мотоцикле
Испанец Иван Сервантес верхом на «железном коне» Triumph Tiger 1200 GT Explorer установил новый мировой рекорд Гиннеса по наибольшему расстоянию, пройденному за 24 часа на мотоцикле.
Сервантес преодолел расстояние в 4012,53 километра, побив предыдущий рекорд, установленный американцем Карлом Ризом в 2017 году, более чем на 600 километров.
Мировой рекорд был установлен на высокоскоростном кольце технического центра Нардо в Италии. Сервантес проехал в общей сложности 317 кругов трассы, а средняя скорость его движения составила 167,79 километра в час.
Интересно, что мотоцикл, на котором был установлен новый мировой рекорд, не подвергался какой-либо модернизации или изменению конструкции. Он был случайным образом выбран на фабрике Triumph в Англии.
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