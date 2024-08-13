Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Огромный гидроплан «Гавайи Марс» совершил последний полет

Тысячи зрителей собрались 12 августа на острове Ванкувер (Канада), чтобы посмотреть, как самым большой летающий гидросамолет в мире «Гавайи Марс» (Hawaii Mars) совершит полет из озера Спроут в Порт-Алберни в свой новый дом — Музей авиации Британской Колумбии в Сиднее на острове Ванкувер.

Гидроплан «Гавайи Марс» / © B.C. Aviation museum

Огромный гидроплан «Гавайи Марс» с фюзеляжем длиной 35 метров и размахом крыльев 61 метр, первоначально созданный для военно-морских сил США во время Второй мировой войны, как патрульный бомбардировщик, был переоборудован в транспортный самолет для использования во время ведения военных действий на Тихом океане.

Во время пролета над заливом гидроплан «Гавайи Марс» сопровождали девять самолетов канадской пилотажной группы Snowbird / © Zach

После Корейской войны «Гавайи Марс» нашел свою нишу в качестве самолета гражданской авиалинии, который обеспечивал связь Гавайских островов с материком. Затем в течение почти десяти лет в период с 2007 по 2015 год «Гавайи Марс» использовался для борьбы с пожарами в Британской Колумбии, а теперь был передан в дар Музею авиации Британской Колумбии.

Гидроплан «Гавайи Марс» / © B.C. Aviation museum

Гидроплан «Гавайи Марс» на переднем плане / © RuthAS