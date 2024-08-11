Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Archer Aviation планирует создать сеть воздушных дорог в Лос-Анджелесе уже через два года

Компания-разработчик электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) Archer Aviation раскрыла планы по созданию сети воздушных дорог, которую она разрабатывает для Южной Калифорнии.

Воздушное такси Archer Aviation / © Archer Aviation

По информации, которой поделилась пресс-служба Archer Aviation, компания намерена запустить первые в США поездки на воздушном такси для населения в окрестностях Лос-Анджелеса — города, печально известного своими пробками.

Планируемая сеть СВВП задействует несколько вертолетных площадок вокруг Лос-Анджелеса, включая аэропорт, округ Ориндж, Санта-Монику, Голливуд, Бербанк, Лонг-Бич, Ван-Найс и Калифорнийский университет.

Цель Archer Aviation — предложить местным жителям возможность добираться до ключевых точек города за 10–20 минут, а не тратить по несколько часов, стоя в пробке.

Предполагаемая сеть воздушных дорог / © Archer Aviation

Если и когда сеть в Лос-Анджелесе введут в эксплуатацию, СВВП Archer Aviation смогут быстро перевозить до четырех пассажиров с ручной кладью, а также пилота, в пункты назначения. Скорость составит до 240 километров в час.

Компания собирается выполнять первые полеты по сети воздушных дорог в Лос-Анджелесе к 2026 году.