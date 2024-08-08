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Австралийский спутник рассмотрел «парковку» МКС

Австралийский спутник рассмотрел «парковку» МКС / © HEO Robotics

На аннотированном изображение видно в каких частях МКС находятся российские и американские корабли, которые недавно доставили на станцию людей и полезную нагрузку.

Компания HEO Robotics специализируется на снимках космических объектов, работающих на околоземной орбите. В начале июля HEO Robotics опубликовала снимки российского аппарата «Ресурс-П» № 1 до разрушения на орбите.