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Художник показал, как может выглядеть обновленная версия Tesla Model Y

В прошлом году издание Reuters сообщило, что компания Илона Маска планирует выпустить обновленную версию Model Y под названием Juniper в 2024 году. Позже в своей статье Bloomberg рассказало, что Tesla представит обновленную Model Y в «середине 2024 года».

Рендер обновленной версии Tesla Model Y под названием Juniper / © Dominic BRNKMN

Tesla пресекла слухи эти слухи, когда Маск заявил, что производитель не планирует обновлять Model Y, однако начиная с прошлого месяца фанаты электромобилей начали замечать закамуфлированные прототипы Model Y по всей Калифорнии.

Молодой художник из Германии Dominic BRNKMN собрал всю имеющуюся на данный момент информацию об обновление Tesla Model Y и представил рендер того, как будет выглядеть новая версия популярного электрического внедорожника.