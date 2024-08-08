Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новую модель боевого беспилотника XQ-58 Valkyrie оснастят шасси

Беспилотник XQ-58 Valkyrie (слева) летит вместе с парой истребителей F-35A ВВС США / © USAF

Хотя возможность подниматься в воздух без взлетно-посадочной полосы имеет определенные преимущества, она также накладывает ограничения на взлетную массу дрона и, как следствие, на дальность полета и грузоподъемность аппарата. Таким образом, производитель планирует создать потенциально более крупный, тяжелый и высокопроизводительный боевой беспилотник.

Сегодня XQ-58A Valkyrie выпускают в двух модификациях: Block 1 и Block 2. Вторая версия может достигать высоты полета в 13,7 километра, разгоняться до 1050 километров в час (М=0,85) и действовать на расстоянии 5500 километров от оператора.