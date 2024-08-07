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Figure переделала своего робота-гуманоида для домашнего использования

Американская робототехническая компания Figure сообщила, что в ближайшее время планирует выпустить вторую версию человекоподобного робота Figure 02, который станет идеальным помощником для ведения домашнего хозяйства.

Человекоподобный робот Figure 02 / © Figure

Новый робот оснащен микрофонами и динамиками для голосового взаимодействия, а благодаря большой языковой модели компании OpenAI он может вести с пользователем и членами семьи диалог на естественном языке.

© New Atlas

Новая версия робота, которого изначально планировали использовать на производственных линиях, получил элегантный дизайн, сочетающий тканевую обивку и металлические элементы. Конструкция обеспечивает широкий диапазон движений, а манипуляторы оснащены 16 степенями свободы.

© New Atlas