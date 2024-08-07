Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы открыли новое звездное скопление в галактике Млечный путь

Астрономы сообщили об открытии нового галактического звездного скопления, расположенного примерно в 24 000 световых лет от Земли, которое получило обозначение Barbá 2. Оно содержит, по меньшей мере, несколько звезд-сверхгигантов.

Звездное скопление Barbá 2 / © Apellániz et al., 2024

Звездное скопление Barbá 2 было впервые обнаружено еще в 2013 году, когда чилийский астроном Родольфо Барба, исследуя плоскость Млечного Пути, обнаружил группу звезд, гравитационно связанных между собой и имеющих общее происхождение, которая находилась между шаровым скоплением NGC 3603 и областью Gum 35.

Однако Барба умер в 2021 году, так и не успев опубликовать статью о новом звездном скопление. Спустя три года команда испанских исследователей продолжила его работу и представила результаты анализа, дополненного данными обсерватории Gaia.

Астрономы подсчитали, что радиус ядра Barbá 2 составляет 2,74 световых года, а также идентифицировали 201 наиболее вероятного члена скопления, сосредоточенных вблизи его ядра. Кроме того в скопление было обнаружено семь сверхгигантов: пять красных, один голубой и один желтый.