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«Хаббл» получил изображение спиральной галактики, в которой вспыхнула сверхновая
Астрономы Европейского космического агенства (ESA) представили новое изображение спиральной галактики LEDA 857074, в которой вспыхнула сверхновая звезда. Снимок сделал космический телескоп «Хаббл».
Сверхновая SN 2022ADQZ, которую можно увидеть рядом с галактическим центром, была обнаружена космической обсерваторией в конце 2022 года.
На сегодняшний день астрономы составили каталог из миллионов галактик, поэтому, хотя ежегодно обнаруживаются десятки тысяч сверхновых, вероятность того, что одна из них будет замечена в какой-либо конкретной галактике, невелика. Ученые также не знают, насколько активно LEDA 857074 формирует звезды, так как с момента своего открытия спиральная галактика с перемычкой LEDA 857074 попросту никем не изучалась, а значит неизвестно, как часто в ней вспыхивают сверхновые.
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Эволюционную историю ранних моллюсков трудно восстановить из-за небольшого количества ископаемых свидетельств. Но находка палеонтологов из Китая и Великобритании помогает восстановить период в развитии древних предков современных моллюсков, у которых еще не было раковины. Ученые обнаружили новый вид покрытого шипами беспозвоночного, которое ползало по планете около 500 миллионов лет назад.
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Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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