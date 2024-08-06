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«Хаббл» получил изображение спиральной галактики, в которой вспыхнула сверхновая

Галактика LEDA 857074 / © ESA / Hubble & NASA, R. J. Foley

Сверхновая SN 2022ADQZ, которую можно увидеть рядом с галактическим центром, была обнаружена космической обсерваторией в конце 2022 года.

На сегодняшний день астрономы составили каталог из миллионов галактик, поэтому, хотя ежегодно обнаруживаются десятки тысяч сверхновых, вероятность того, что одна из них будет замечена в какой-либо конкретной галактике, невелика. Ученые также не знают, насколько активно LEDA 857074 формирует звезды, так как с момента своего открытия спиральная галактика с перемычкой LEDA 857074 попросту никем не изучалась, а значит неизвестно, как часто в ней вспыхивают сверхновые.