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Сотни беспилотных такси ежедневно создают пробки в Ухане
Роботакси из автопарка китайского технологического гиганта Baidu ежедневно создают пробки на дорогах в городе Ухань из-за слишком осторожного вождения, что раздражает местных жителей.
Как сообщил Bloomberg, на сегодня услуги беспилотников Baidu доступны не во всем городе. Но даже на ограниченной территории транспортные средства испытывают трудности с адаптацией к культуре вождения, так как люди-водители часто нарушают правила дорожного движения.
Компания Baidu запустила более 500 электрических роботакси в эксплуатацию в Ухане. Хотя автопарк китайской компании составляет лишь малую часть от общего числа таксомоторов в городе, работники отрасли обеспокоены тем, что могут вскоре потерять работу, поскольку технологический сектор продолжает настаивать на внедрении беспилотных авто.
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Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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