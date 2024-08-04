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Сотни беспилотных такси ежедневно создают пробки в Ухане

Роботакси из автопарка китайского технологического гиганта Baidu ежедневно создают пробки на дорогах в городе Ухань из-за слишком осторожного вождения, что раздражает местных жителей.

Беспилотные такси Baidu / © Baidu

Как сообщил Bloomberg, на сегодня услуги беспилотников Baidu доступны не во всем городе. Но даже на ограниченной территории транспортные средства испытывают трудности с адаптацией к культуре вождения, так как люди-водители часто нарушают правила дорожного движения.

Компания Baidu запустила более 500 электрических роботакси в эксплуатацию в Ухане. Хотя автопарк китайской компании составляет лишь малую часть от общего числа таксомоторов в городе, работники отрасли обеспокоены тем, что могут вскоре потерять работу, поскольку технологический сектор продолжает настаивать на внедрении беспилотных авто.