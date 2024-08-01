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Starliner готовится вернуться на Землю
Инженеры американской корпорации Boeing совместно со специалистами NASA успешно завершили испытания системы управления реактивными двигателями космического корабля Starliner CST-100, все еще пристыкованного к МКС.
Одновременно с этими испытаниями экипаж Starliner — астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс — проверили систему водоснабжения и внутреннее давление корабля после зажигания двигателей. Вскоре NASA должно объявить дату возвращения Starliner на Землю.
Экипаж космического корабля компании Boeing уже более семи недель, с начала июня, находится на борту МКС, хотя экспедиция на орбитальный форпост должна была ограничиться всего семью днями.
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