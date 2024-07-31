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Инженеры научили беспилотные автомобили синхронно дрифтовать
Инженеры автомобилестроительной компании Toyota совместно с исследователями из Стэнфордского университета (США) представили свое последнее достижение: первые в мире автономные синхронно дрейфующие автомобили. Это невероятное достижение стало результатом почти семи лет совместных исследований и разработок обеих организаций.
Значимость этого прорыва по началу трудно сразу оценить. Дело в том, что дрифт — сложный и зрелищный вид автомобильного спорта, который требует от водителя навыков и опыта управления автомобилем на пределе возможностей транспортного средства.
Дрифт очень точно имитирует трудности вождения по скользким поверхностям, таким как снег или лед, а второе транспортное средство, которое дрифтует рядом с первым усложняет задачу и повышает опасность столкновения, ведь преследующий автомобиль пытается поддерживать тот же угол скольжения, что и ведущая машина, но не сталкиваясь с ней. Иногда они находятся всего в миллиметрах от соприкосновения.
Для того, чтобы научить беспилотники дрифтовать синхронно, инженеры Стэнфордского университета разработали нейронную сеть AI Supra, которая способна обучаться и совершенствоваться с каждой поездкой по трассе.
По сути, идея состоит в том, чтобы сделать беспилотные автомобили такими же опытными, как гонщики-люди, чтобы у них появились или даже развились навыки маневрирования, коррекции и управления в самых сложных условиях.
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