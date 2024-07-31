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Астрономы предложили отправить ИИ к инопланетянам

Сотрудники проекта SETI, занимающиеся поиском внеземного разума, предложили отправить в космос искусственный интеллект, который даст возможность представителям инопланетных цивилизаций пообщаться с людьми — или по крайней мере с нашей своеобразной версией.

Проект по поиску внеземного разума (SETI) использует антенный массив ATA (Allen Telescope Array) для прослушивания сигналов из космоса и поисков искусственных сигнатур / © SETI

В редакционной статье журнала Scientific American астроном из Института SETI Фрэнч Марчис и исследователь от NASA Игнасио Г. Лопес-Франсуа высказали мысль отправить большие языковые модели (LLM) ИИ в космос, чтобы те сыграли роль эмиссаров людей.

После создания человеческого симулякра, пригодного для звезд, ИИ можно было бы сжать с помощью процесса квантования, а затем отправить в космос несколькими способами — включая радиоволны, лазер или даже сообщения на медных дисках.

«Отправляя в космос тщательно разработанные большие языковые модели, мы откроем дверь к беспрецедентному обмену с внеземным разумом, гарантируя, что наше наследие сохранится», — заключили исследователи.