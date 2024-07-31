  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 минут назад
Рейтинг: +908
Посты: 1704

Астрономы предложили отправить ИИ к инопланетянам

Сотрудники проекта SETI, занимающиеся поиском внеземного разума, предложили отправить в космос искусственный интеллект, который даст возможность представителям инопланетных цивилизаций пообщаться с людьми — или по крайней мере с нашей своеобразной версией.

Сообщество
# Seti
# ИИ
# инопланетные цивилизации
# космос
# технологии
Проект по поиску внеземного разума (SETI) использует антенный массив ATA (Allen Telescope Array) для прослушивания сигналов из космоса и поисков искусственных сигнатур / © SETI
Проект по поиску внеземного разума (SETI) использует антенный массив ATA (Allen Telescope Array) для прослушивания сигналов из космоса и поисков искусственных сигнатур / © SETI

В редакционной статье журнала Scientific American астроном из Института SETI Фрэнч Марчис и исследователь от NASA Игнасио Г. Лопес-Франсуа высказали мысль отправить большие языковые модели (LLM) ИИ в космос, чтобы те сыграли роль эмиссаров людей.

После создания человеческого симулякра, пригодного для звезд, ИИ можно было бы сжать с помощью процесса квантования, а затем отправить в космос несколькими способами — включая радиоволны, лазер или даже сообщения на медных дисках.

«Отправляя в космос тщательно разработанные большие языковые модели, мы откроем дверь к беспрецедентному обмену с внеземным разумом, гарантируя, что наше наследие сохранится», — заключили исследователи.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Искусственный интеллект и авторские права
ВШЭ
Нижний Новгород
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Искусственный интеллект в науке: от персонального ассистента до цифровых биотехнологий
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Роль вирусов и бактерий жизни человека. Кроме болезней
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Полимеры вокруг нас
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Звуковой ландшафт города: исследуя невидимые контуры урбанистики
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Что растет в городе?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как много работать и хорошо спать?
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: Древнерусская вязь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Снаряжение римского легионера эпохи Республики
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:42
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
Вчера, 14:21
Юлия Трепалина

Имена людей повлияли на их внешность

Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.

Антропология
# внешность
# имена
# имя
# лица
# черты лица
Позавчера, 11:22
Игорь Байдов

Инженеры разработали солнечный парус с ладонь. Он почти в тысячу раз тоньше человеческого волоса

Небольшие межзвездные космические зонды, которые инженеры собираются отправить к системе альфа Центавра в ближайшие десятилетия, планируют оборудовать световыми парусами. Эти паруса будут использовать давление солнечного света или влияние лазера на зеркальную поверхность, чтобы приводить в движение космический аппарат. Пока ученые не создали полноценный работающий прототип, поэтому проект по отправке космического флота стоит на паузе. Однако группа нидерландских исследователей заявила, что им удалось разработать крошечный световой парус, который, по словам инженеров, поможет людям достичь звезд намного раньше, чем предполагалось.

Технологии
# Breakthrough Starshot
# Альфа Центавра
# солнечный парус
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
25 июля
ПНИПУ

В Перми придумали, как сократить время и затраты на производство авиадвигателей

В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# газовая турбина
# газотурбинные двигатели
# елочные пазы
27 июля
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Нейробиологи раскрыли механизм обезболивающего плацебо-эффекта

    45 минут назад

  2. Астрономы раскрыли загадку зарисовок Кеплера

    56 минут назад

  3. Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

    4 часа назад

  4. Ученые предложили создать криорепозитарий на Луне для сохранения видового разнообразия Земли

    4 часа назад
Выбор редакции

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

4 часа назад

Последние комментарии

Нана Шик
13 минут назад
Что то сильно сомневаюсь что это всё правда, а вот социальная среда ну ооочень влияет на качество жизни и будущее человека,( в особенности детский

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

tempo more
45 минут назад
Вроде считали что система кончается где начинает дуть галактический ветер. Вояджеры недавно преодолели это границу

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системыУченые «раздвинули» границы Солнечной системы

Slava Ogg
1 час назад
Я предупреждал об ошибке еще на прошлом интервью этого эксперту по ИИ "Когда ИИ будет умнее человека" - УЖЕ на постановке вопроса вы заблуждаетесь,

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

1 2
1 час назад
>Правда, модель допустила, что их может «выбить» гравитационное воздействие ближайшей к Солнцу звезды — красного карлика Проксима Центавра,

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системыУченые «раздвинули» границы Солнечной системы

1 2
2 часа назад
Для выделения денежек на Луну все способы хороши. Обман, подлог, шантаж, пустые фантазии, демагогия, угрозы (катастрофой) - весь арсенал должен

Ученые предложили создать криорепозитарий на Луне для сохранения видового разнообразия ЗемлиУченые предложили создать криорепозитарий на Луне для сохранения видового разнообразия Земли

Александр Березин
2 часа назад
Александр, в тексте выше вполне даны ссылки на то, где Гитлер и Роммель ждали высадки, что недостроенность укреплений тут не очень при чем. Добавлю,

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Александр Березин
3 часа назад
"Тела размером 150 метров падают на нашу планету примерно раз в 10 000 лет, более крупные — еще реже. " Проблема только в том, что у нас с четким

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероидыДозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

Кулинарный хаос
4 часа назад
Можно уголовников свозить, как в Австралию. Пусть копают. День за полтора.

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Гарри Гарриев
6 часов назад
До AGI, конечно, ещё крайне далеко (и горизонты всё дальше). Но вот в разрезе конкретно проблемы безработицы — насчёт нынешних "примитивных" AI не

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Гарри Гарриев
6 часов назад
Иван, скорее, тут не байка, а неверная трактовка изначального тезиса. Который должен читаться примерно так: "Большинство людей используют не

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Дмитрий Глебов
7 часов назад
Непонятно, что вкладывают в понятие "добросовестные"? Открытые, честные и одновременно эмоционально устойчивые - это где такие обитают? "Кто везет

В НИУ ВШЭ узнали, что добросовестные люди живут дольшеВ НИУ ВШЭ узнали, что добросовестные люди живут дольше

Alex D.
9 часов назад
"Сны кита" - супер! 🤩

Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024

Masyanya Masyanya
9 часов назад
Вопрос лишь в эксплаутационных качествах таких кирпичей

Появился первый автоматизированный и мобильный кирпичный завод, производящий строительные блоки в стиле LegoПоявился первый автоматизированный и мобильный кирпичный завод, производящий строительные блоки в стиле Lego

Dron N
9 часов назад
Кстати, вот это уже неактуально: "попросите ChatGPT придумать к какому-нибудь русскому слову 10 рифм". Ну, ChatGPT именно похуже справляется, а вот Claude Sonnet -

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
Boris, вот вспомнилось, читал когда-то похожие рассуждения https://www.etheroneph.com/obzory/514-kibernetika-xxi-veka-13.html

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
Спасибо за отличное интервью. У него только один изъян - слишком короткое.

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

c0ntr0ller
12 часов назад
Rafis, нацисты есть везде, даже в самых "пушистых" странах. Но на Украине они имеют власть и их влияние никак не ограничивается, а их идеология и герои

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Dmitriy nehochy
12 часов назад
Вячеслав, ничего так не делается дурного и страшного, никто так не уничтожает человека как под знамёнами религии и прикрываясь именем Бога.

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Sergey Suchkov
14 часов назад
Меня зацепил пункт 2. Нам следует переживать, что запасы урана закончатся? Его вроде на несколько тысяч лет, нет?

Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 годуКитай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Юра Казанцев
14 часов назад
Ну тут целое поле исследований в то соседней стране, там то Байрактаром назовут, то ещё как то в честь Западной военной техники. В кого дети

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно