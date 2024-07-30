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Спутники запечатлели необычную подлодку на китайской верфи

Подводная лодка класса Hangor II / © CNES

На спутниковых снимках фигурирует подводная лодка класса Hangor II, которая была заказана Пакистаном у Китая. Эта подлодка довольно необычна по сравнению с предыдущими китайскими моделями, такими как 039A. Она выделяется размерами и конструкцией. Корма в форме буквы X, которая никогда ранее не использовалась в китайских подводных лодках, позволяет улучшить маневренность и снижает шумовую сигнатуру, что важно для скрытности подводного судна, а общая длина подлодки, по оценкам Шугарта, составляет около 85 метров, то есть больше, чем длина Type 039A Yuan, которая составляет 77,6 метра.

Подводная лодка класса Hangor II / © Planet Labs

Как отмечают эксперты, в последние годы Китай значительно нарастил производственные мощности по созданию подводных лодок, стремясь конкурировать с ВМС США.