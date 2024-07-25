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Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Чтобы оценить радиационную нагрузку будущих лунных баз, исследователи Цзиннань Го и Михаил Добындэ из Китайского университета науки и технологий в Хэфэе создали компьютерную модель естественного спутника Земли. Для этого они воспользовались данными о радиационном фоне лунного грунта, полученными с дозиметров американских кораблей программы «Аполлон», зонда LRO и китайского аппарата «Чанъэ-4».

Концепт лунной базы / © Getty Images

По расчетам китайских специалистов, создание лунной базы на глубине в три метра под поверхностью Селены позволит людям проводить там больше 20 лет без превышения допустимых пределов облучения.

Между тем постройка базы с металлической обшивкой по типу МКС на поверхности Луны сможет защитить экипаж максимум на 10 месяцев. Если база будет углублена на один метр под слоем реголита, люди смогут безопасно прожить там около года.