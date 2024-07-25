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Китайские космонавты провели учения, сымитировав попадание космического мусора по станции «Тяньгун»

В середине июля члены экипажа китайской космической станции «Тяньгун» отработали действия на случай разгерметизации станции при попадание в орбитальный форпост космического мусора.

Китайские космонавты отработали действия на случай разгерметизации станции при попадание в орбитальный форпост космического мусора / © CCTV

Экипаж миссии «Шэньчжоу-18» взаимодействовал с наземной группой в Пекине, моделируя весь процесс реагирования на чрезвычайную ситуацию, при которой космический мусор столкнется со станцией «Тяньгун» и вызовет разгерметизацию.

© SpaceEyeNews

После того, как была объявлена тревога, каждый члены экипажа надели кислородные маски, а затем приступили к поиску источника утечки воздуха, успешно его обнаружив и устранив при поддержке инженеров с Земли.