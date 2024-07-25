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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 минут назад
Рейтинг: +908
Посты: 1691

Основная ступень лунной ракеты NASA прибыла во Флориду

Основная ступень ракеты Space Launch System (SLS), которая будет использоваться для отправки к Луне астронавтов миссии «Артемида II», прибыла в Космический центр имени Кеннеди NASA во Флориде 24 июля. Ступень была выгружена с баржи Pegasus, которая доставила ее по воде из сборочного комплекса Michoud в Новом Орлеане.

Сообщество
# Артемида
# космос
# Луна
Основную ступень ракеты SLS выгружают с баржи Pegasus / © NASA
Основную ступень ракеты SLS выгружают с баржи Pegasus / © NASA

Теперь основная ступень, длинной 65 метров, будет находится в сборочном цехе, где она в конечном итоге будет состыкована с остальными элементами ракеты Space Launch System и космической капсулой Orion, чтобы в сентябре 2025 года отправиться в космос.

Баржа Pegasus с основной ступенью ракеты SLS прибывает в Космический центр имени Кеннеди во Флориде / © NASA
Баржа Pegasus с основной ступенью ракеты SLS прибывает в Космический центр имени Кеннеди во Флориде / © NASA
 Основную ступень ракеты SLS выгружают с баржи Pegasus / © NASA
 Основную ступень ракеты SLS выгружают с баржи Pegasus / © NASA
Инженеры доставляют основную ступень SLS в сборочный цех Космического центра имени Кеннеди во Флориде, который расположен недалеко от стартовой площадки / © NASA
Инженеры доставляют основную ступень SLS в сборочный цех Космического центра имени Кеннеди во Флориде, который расположен недалеко от стартовой площадки / © NASA
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# билингвы
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Андрей

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

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