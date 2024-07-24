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Николай Головин
Николай Головин
12 минут назад
Рейтинг: +190
Посты: 395

Морская автоматизированная ветряная электростанция впервые начала заряжать суда

Ветроэнергетическая компания Parkwind из Бельгии установила первую морскую электрическую зарядную станцию Nobelwind. Она способна в автономном режиме поставлять до двух мегаватт электроэнергии судам для перевозки экипажа и до восьми мегаватт судам, которые отвечают за обслуживание ветротурбин. 

Сообщество
# Бельгия
# технологии
# электроэнергия
Электрическая зарядная станция Nobelwind / © Parkwind 
Электрическая зарядная станция Nobelwind / © Parkwind 

Зарядная станция Nobelwind находится в 47 километрах от берега Бельгии, в Северном море. На объекте установлено 50 турбин, расположенных на площади 19,8 квадратного километра. Nobelwind может обеспечить электричеством примерно 190 000 домохозяйств.

© MJR Power & Automation
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Иван Колупаев
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Иван Миляев
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Акела Промахнулся
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фу🤮 разделали и испекли дохлую птицу🤕 надеюсь жрать дали подопытным животным? 🤣

Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцевАрхеологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев

Акела Промахнулся
5 часов назад
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