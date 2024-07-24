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ULA запланировала ввести в эксплуатацию ракету Vulcan в этом году

Компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что планирует провести второй испытательный полет новой ракеты Vulcan 16 сентября. Также стало известно, что во время пуска Vulcan в сентябре (миссия Cert-2) будет запущен макет полезной нагрузки, а не грузовой корабль Dream Chaser, как планировалось ранее.

Ракета Vulcan вид свеху / © ULA

Это решение принято в связи с тем, что существует «значительный риск» неготовности корабля к запуску в намеченные сроки. В ULA не хотят откладывать запуск на более поздний срок, чтобы как можно скорее сертифицировать новую ракету, ибо космические силы США уже заключили контракт на ракету Vulcan для запуска большинства космических миссий для военных в течение следующих нескольких лет. Поэтому чиновники из Пентагона с нетерпением ждут, когда Vulcan начнет совершать регулярные полеты.

Третий пуск Vulcan должен состояться в конце 2024 года. Ракета отправит на орбиту экспериментальный демонстрационный спутник для тестирования технологий спутниковой навигации следующего поколения USSF-106 в интересах ВВС США.