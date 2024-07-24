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ULA запланировала ввести в эксплуатацию ракету Vulcan в этом году
Компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что планирует провести второй испытательный полет новой ракеты Vulcan 16 сентября. Также стало известно, что во время пуска Vulcan в сентябре (миссия Cert-2) будет запущен макет полезной нагрузки, а не грузовой корабль Dream Chaser, как планировалось ранее.
Это решение принято в связи с тем, что существует «значительный риск» неготовности корабля к запуску в намеченные сроки. В ULA не хотят откладывать запуск на более поздний срок, чтобы как можно скорее сертифицировать новую ракету, ибо космические силы США уже заключили контракт на ракету Vulcan для запуска большинства космических миссий для военных в течение следующих нескольких лет. Поэтому чиновники из Пентагона с нетерпением ждут, когда Vulcan начнет совершать регулярные полеты.
Третий пуск Vulcan должен состояться в конце 2024 года. Ракета отправит на орбиту экспериментальный демонстрационный спутник для тестирования технологий спутниковой навигации следующего поколения USSF-106 в интересах ВВС США.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
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Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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