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Космический микрореактор с ядерной установкой Rolls-Royce стал ближе к реальности

Английская компания Rolls-Royce получила дополнительное финансирование в размере 4,8 миллиона фунтов стерлингов (чуть больше 540 миллионов рублей по текущему курсу) от Британского космического агентства (UKSA) на разработку ключевой технологии для создания микрореактора с ядерной установкой, который в будущем сможет обеспечить энергией лунные базы и двигатели космических кораблей.

Концепт использования микрореактора с ядерной установкой в качестве двигателя космического корабля / © Rolls-Royce

Как сообщает издание New Atlas, разработка системы будет завершена за 18 месяцев с привлечением научных сотрудников из Оксфордского и Бангорского университетов, при этом первое орбитальное испытание реактора запланировано на конец десятилетия, а испытание лунной версии состоится в начале 2030-х годов.

Вид активной зоны микрореактора в разрезе / © Rolls-Royce

Процесс создания энергии в новом реакторе будет таким же, как на АЭС: энергия будет выделяться в результате деления ядра атома.

Теплообменники микрореактора / © Rolls-Royce