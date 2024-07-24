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Космический микрореактор с ядерной установкой Rolls-Royce стал ближе к реальности
Английская компания Rolls-Royce получила дополнительное финансирование в размере 4,8 миллиона фунтов стерлингов (чуть больше 540 миллионов рублей по текущему курсу) от Британского космического агентства (UKSA) на разработку ключевой технологии для создания микрореактора с ядерной установкой, который в будущем сможет обеспечить энергией лунные базы и двигатели космических кораблей.
Как сообщает издание New Atlas, разработка системы будет завершена за 18 месяцев с привлечением научных сотрудников из Оксфордского и Бангорского университетов, при этом первое орбитальное испытание реактора запланировано на конец десятилетия, а испытание лунной версии состоится в начале 2030-х годов.
Процесс создания энергии в новом реакторе будет таким же, как на АЭС: энергия будет выделяться в результате деления ядра атома.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
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В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
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