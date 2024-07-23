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Стартап Маска запустил «самый мощный в мире кластер искусственного интеллекта»

Американский предприниматель Илон Маск похвастался в социальной сети X, что инженеры его компании xAI запустили «самый мощный в мире кластер обучения искусственного интеллекта (ИИ)», который будет использован для создания самого сильного в мире ИИ к декабрю 2024 года.

Илон Маск на фоне суперкомпьютера xAI / © xAI / Х

Мемфисский суперкластер xAI начал обучение ИИ с использованием 100 000 графических процессоров Nvidia H100 с жидкостным охлаждением.

В начале лета журналисты узнали об амбициях Маска создать «гигакомпьютер» (по аналогии с гигафабриками Tesla, где производят электромобили) к осени 2025 года. В то время Маск торопился начать работу над суперкластером, что потребовало закупки графических процессоров Hopper H100 текущего поколения. Похоже, это было знаком того, что у технологического магната не хватило терпения дождаться выпуска чипов H200, не говоря уже о будущих графических процессорах B100 и B200 на базе Blackwell.

Суперкомпьютер нужен Маску для создания сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.