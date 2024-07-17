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Орбитальный аппарат запечатлел огромного «дятла» на поверхности Марса

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) недавно получила новое изображение одного из регионов Красной планеты, контуры которого напоминают дятла.

Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Более светлый оттенок грунта на изображении, видимо, был перенесен водой в далеком прошлом Марса, а концентрические впадины могут представлять собой следы разрушений породы, которые появились с течением времени, считают исследователи.

Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Это далеко не первый случай, когда люди «узнают» в разных объектах на Марсе подобие знакомых вещей или существ. Психологи дали название этому феномену — парейдолия.