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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
26 минут назад
Рейтинг: +586
Посты: 1275

Орбитальный аппарат запечатлел огромного «дятла» на поверхности Марса

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) недавно получила новое изображение одного из регионов Красной планеты, контуры которого напоминают дятла.

Сообщество
# космос
# Марс
# фотографии
Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona
Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Более светлый оттенок грунта на изображении, видимо, был перенесен водой в далеком прошлом Марса, а концентрические впадины могут представлять собой следы разрушений породы, которые появились с течением времени, считают исследователи.

Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona
Силуэт, напоминающий дятла на поверхности Марса / © NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Это далеко не первый случай, когда люди «узнают» в разных объектах на Марсе подобие знакомых вещей или существ. Психологи дали название этому феномену — парейдолия.

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galinaaa7228
8 часов назад
Евгений, тихо посмеялась, все таки неучи есть)))

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

1 2
9 часов назад
Нууу в общем-то Феникс сел почти на 70° широты, и это было на Марсе, у которого инсоляция 0,4 от земной (лунной). Если считать что на определённой

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1 2
21 час назад
Спасибо за ссылку! А при -20 лёд испарится и очень быстро. Ведь давление паров воды при этой температуре - целых 100 Па! Бельё на морозе сохнет, и вот это

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Masyanya Masyanya
23 часа назад
Проверьте дату в подписи к фотографии

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Александр Березин
23 часа назад
1, про обнаружение пещер https://en.wikipedia.org/wiki/GRAIL https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518307826 "На счёт льда, едва ли он там есть. При -20 слишком высокое

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