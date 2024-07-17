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Напечатанный на 3D-принтере гиперкар Czinger 21C установил новый рекорд скорости

Во время ежегодных соревнований по подъему на холм в категории серийных автомобилей, которые проводятся в рамках «Фестиваля скорости» в Гудвуде (Великобритания), гибридный гиперкар калифорнийской компании Czinger 21C проехал трассу за 48,83 секунды, побив прошлогодний рекорд электромобиля Rimac Nevera менее чем на секунду.

Гибридный гиперкар калифорнийской компании Czinger 21C проехал трассу за 48,83 секунды / © Goodwood Road & Racing

Гиперкар оснащен силовой установкой из 2,9-литрового V8 и двух электромоторов, которые выдают мощность до 1350 лошадиных сил и позволяют Czinger 21C развивать максимальную скорость 352 километра в час.

© Goodwood Road & Racing

Американская компания Czinger, производитель гиперкара модели 21C, известна тем, что почти все металлические компоненты для автомобиля – алюминий, титан и инконель – изготавливает методом 3D-печати, а композитные детали кузова создаются в пресс-формах.