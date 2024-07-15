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Комета Ольберса приблизится к Земле 20 июля на минимально возможное расстояние

Короткопериодическая комета Ольберса (13P/Olbers) возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы спустя 68 лет. Она уже достигла перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 30 июня, а 20 июля приблизится к нашей планете на минимально возможное расстояние — 283,5 миллиона километров.

Комета Ольберса / © Chris Schur

В Северном полушарии комета будет видна низко в западной части неба после заката. Для жителей средних широт она будет заметна на высоте около 20-30 градусов над горизонтом.

Комета Ольберса / © Petr Horalek

Яркость кометы составляет от шести с половиной до семи звездных величин — следовательно, она не видна невооруженным глазом. Но можно наблюдать в бинокль.

Комету Ольберса впервые обнаружил немецкий астроном Генрих Ольберс 6 марта 1815 года. Последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы и находилась близко к Земле в 1956-м.