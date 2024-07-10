  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 минут назад
Рейтинг: +585
Посты: 1267

Япония представила концепт коммерческий модуль для орбитальной станции

Японская финансово-промышленная группа компаний Mitsui Group недавно учредила новое предприятие Japan LEO Shachu, Inc, которое будет заниматься разработкой и созданием модулей для будущих коммерческих космических станций.

Сообщество
# космос
# технологии
# Япония
Концепт модуля Japan LEO Shachu для будущих коммерческих космических станций / © Jeff Foust / SpaceNews
Концепт модуля Japan LEO Shachu для будущих коммерческих космических станций / © Jeff Foust / SpaceNews

В качестве дебютного проекта новая компания во время конференции Spacetide 9 июля представила концепт «Японского модуля» (Japan LEO Shachu), который сможет дополнить орбитальные станции. Модуль включает исследовательскую лабораторию, внешнюю платформу для размещения полезной нагрузки и собственную систему широкополосной связи.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Июл
Бесплатно
«Анна Каренина» Л. Толстого: проблема завершенности
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Июл
500
Физика вина в бокале
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Июл
500
Социальные сети Юрского периода: поведение и размножение динозавров
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
10 Июл
600
Вода в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Токийский зоопарк Уэно
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Квантовые компьютеры: настоящее и будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Система образования в странах Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Тысяча и один муравей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:13
Редакция Naked Science

Гонка загородного строительства в России: какая технология придет первой?

В 2020-х годах скорость ввода загородного жилья в России превысила скорость строительства квартир. Похоже, термин «одноэтажная Россия» вполне может стать реальностью близкого будущего. Что заставляет людей двигаться за город? Почему они не делали этого раньше? Как развиваются технологии строительства и по какой из них можно быстрее всего возвести полноценный дом?

Технологии
# архитектурные технологии
# загородные дома
# строительство
Позавчера, 14:22
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
Вчера, 14:50
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
Позавчера, 14:22
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
3 июля
Татьяна

Врачи обнаружили связь между действующим веществом «Оземпика» и неизлечимой потерей зрения

Ученые из США выявили риск редкой потери зрения у тех, кто принимает препараты от диабета и лишнего веса на основе семаглутида.

Медицина
# диабет
# зрение
# медицина
# ожирение
# Оземпик
4 июля
Юлия Трепалина

Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Биология
# бегемоты
# гиппопотам
# наземные млекопитающие
# передвижение
# походка
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Беспилотники, двигатели, беспроводное электричество: в ПНИПУ рассказали, как сегодня используются изобретения Николы Теслы

    1 час назад

  2. У летучих лисиц впервые выявили способность впадать в оцепенение

    2 часа назад

  3. Зоологи изучили, по каким тропинкам гулял самый старый самец панды 

    Вчера, 16:15

  4. Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

    Вчера, 14:50
Выбор редакции

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Позавчера, 11:19

Последние комментарии

Кирилл Безфамильный
52 минуты назад
Город Бар уже существует и он находится в винницкой обл./Украина.

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Natali Bllow
1 час назад
Марина, всякое бывает) У меня обнаружилась депрессия, которая до определённого момента прекрасно купировалась качалкой. Ходила в спортзал

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зренияАнтидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

tempo more
2 часа назад
Иван, ну лети подыши на Венере. А вот кислородную атмосферу, солнечный ветер на ура выбивает. Вот такое авторитетное мнение, но не моё, в научпоп

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Krayvel Kraymel
3 часа назад
Виктор,то что пенсионный возраст не поднимут тоже говорили, всасываешь?!

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Krayvel Kraymel
3 часа назад
Pavel, ваша станция их станция ))

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Krayvel Kraymel
3 часа назад
Николай, в свинарнике это ты про членов своей семьи?а вообще тебе фашику надо знать что конструкция моста и космической станции не одно и тоже

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Сергей Сфыеду
7 часов назад
Не думаю. Жевание листье коки не помешало инкам вкупе с их предшественниками создать замечательную цивилизацию, которой восхищались их

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Иван Колупаев
7 часов назад
Вера, глупости пишете. Расскажите про человеческую жестокость какому-нибудь медведику когда он будет вас кушать. Ну или акулу попробуйте

Инфографика: животные с самым сильным укусомИнфографика: животные с самым сильным укусом

Владимир С.
8 часов назад
Прекрасная статья очень полезная, буду поменять эти знания, но где? Автору статьи было бы комильфо указывать время на прочтение и практические

Инфографика: животные с самым сильным укусомИнфографика: животные с самым сильным укусом

Вера Рогатнева
9 часов назад
Человек в сравнении с любым животным проигрывает и в скорости и силе и выносливости. Но выигрывает в жестокости. Грустно.

Инфографика: животные с самым сильным укусомИнфографика: животные с самым сильным укусом

Иван Колупаев
10 часов назад
Марина, спортсмены такие же люди и тоже порой страдают и от несчастной любви, семейных проблем, тяжелых разводов, проблем в бизнесе и даже от

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зренияАнтидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Иван Колупаев
11 часов назад
tempo, давно уже разъяснили что наличие атмосферы не связано с наличием магнитного поля. Почитай хоть что-нибудь перед тем как заявлять свое

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Иван Колупаев
11 часов назад
tempo, ну ты брателло резкий прямо как понос. Я-то при совке пожил и хоть знаю о чем говорю.

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Марина Круглова
11 часов назад
С100% можно предположить, что люди, страдающие депрессией и психическими расстройствами, далеки вообще от спорта, здорового питания и с

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зренияАнтидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

tpov
11 часов назад
Николай, действительно, надо было идти на завод, и протирать жопу на диване

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

tpov
11 часов назад
tempo, уже давно есть проекты по возобновлении атмосферы и создания кислорода

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

tpov
11 часов назад
Eg, так это не русские будут делать

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

tpov
11 часов назад
Дискуссии? Что за бред? Пусть каждый ответит на вопрос: а что должны тогда делать как не запускать спутники чтобы заработать? Запускать ракеты в

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

tempo more
11 часов назад
На Марсе нет магнитного поля, значит и полноценной атмосферы не будет. Для человека жизнь возможна только в изолированных пешерах, в ближайшем

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

tempo more
11 часов назад
И., ты шкура совок не трожь, совок это люди которые страну подняли

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно