Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытает систему планетарной обороны

КНР планирует запустить космический аппарат, который столкнется с околоземным астероидом, чтобы изменить траекторию его полета.

Ударный зонд летит к астероиду / © NASA

План миссии изложен в статье, недавно опубликованной в издании Journal of Deep Space Exploration. Испытание должно состояться до 2030 года, а его целью станет астероид диаметром примерно 30 метров.

Ранее исследователи предлагали в качестве цели астероид 2019 VL5, но в статье речь идет о 2015 XF261. Будут участвовать два аппарата: ударный зонд и наблюдательный аппарат.

Зонд-наблюдатель сначала прибудет к астероиду и будет совершать вокруг него маневры в течение трех-шести месяцев. Затем прибудет зонд-импактор, который врежется в небесное тело, а зонд-наблюдатель зафиксирует это событие.