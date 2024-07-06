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Суперкар Lamborghini преодолел огромную лужу
Владелец Lamborghini Huracan Spyder в одном из городов американского штата Флорида попытался форсировать огромную лужу, которая образовалась на проезжей части после сильных ливней из-за урагана «Берил».
Суперкар смог взять на себя роль внедорожника: он частично заехал на возвышение, выбравшись из лужи.
Однако его владельцу явно придется посетить станцую технического обслуживания, чтобы проверить, не нанесла ли вода ущерб автомобилю.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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