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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
9 минут назад
Рейтинг: +584
Посты: 1259

Ракетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытания

Космический стартап LEAP 71 из Дубая успешно испытал жидкостный ракетный двигатель, спроектированный с помощью модели искусственного интеллекта Noyron и напечатанный из меди на 3D-принтере.

Сообщество
# 3D-печать
# ракеты
# технологии
Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71
Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

Двигатель спроектировали без участия человека, а затем испытали на ракетном стенде в Великобритании.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71
Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

«Теперь мы можем автоматически создавать функциональные ракетные двигатели и сразу переходить к их практической проверке», — рассказала инженер и директор стартапа LEAP 71 Йозефина Лисснер после испытаний.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71
Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

Noyron TKL-5, работающий на жидком кислороде и керосине, показал себя идеально с первой попытки, создав тягу в пять килоньютонов, выработав ожидаемые 20 тысяч лошадиных сил и пройдя все тесты, включая длительное горение.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71
Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71
© Vitalii Kapatsyna
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