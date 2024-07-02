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Ракетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытания

Космический стартап LEAP 71 из Дубая успешно испытал жидкостный ракетный двигатель, спроектированный с помощью модели искусственного интеллекта Noyron и напечатанный из меди на 3D-принтере.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

Двигатель спроектировали без участия человека, а затем испытали на ракетном стенде в Великобритании.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

«Теперь мы можем автоматически создавать функциональные ракетные двигатели и сразу переходить к их практической проверке», — рассказала инженер и директор стартапа LEAP 71 Йозефина Лисснер после испытаний.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

Noyron TKL-5, работающий на жидком кислороде и керосине, показал себя идеально с первой попытки, создав тягу в пять килоньютонов, выработав ожидаемые 20 тысяч лошадиных сил и пройдя все тесты, включая длительное горение.

Ракетный двигатель Noyron TKL-5, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере / © LEAP 71

© Vitalii Kapatsyna