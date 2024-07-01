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Китай установил 10 мировых рекордов, построив транспортный коридор Шэньчжэнь — Чжуншань
В воскресенье, 30 июня, в КНР открыли движение по транспортному коридору Шэньчжэнь — Чжуншань протяженностью 24 километра. Он состоит из двух мостов, двух искусственных островов и подводного туннеля.
Транспортный коридор, строительство которого заняло семь лет, представляет собой восьмиполосное шоссе с двусторонним движением. Его открытие позволило сократить время поездок между двумя городами провинции Гуандун на юге Китая с двух часов до 30 минут.
Новое архитектурное чудо позволило установить сразу 10 мировых рекордов:
- Самый большой пролет морского подвесного моста со стальными коробчатыми балками (1666 метров);
- Самый высокий в мире мостовой пролет морского подвесного моста (91 метр);
- Самый высокий навигационный просвет для морского моста;
- Самое большое якорное устройство для подвесного морского моста (344 000 кубических метра);
- Самая высокая аэродинамическая устойчивость подвесного моста к ветру (83,7 метра в секунду);
- Самый большой стальной мостовой настил с покрытием из асфальтобетонной смеси с горячей укладкой и эпоксидным связующим (378 800 квадратных метров);
- Самый длинный двусторонний восьмиполосный туннель из погружных труб (5035 метров);
- Самый широкий подводный туннель из стальных ракушечно-бетонных погружных труб (до 55,6 метра);
- Крупнейшая однообъемная отливка погружной трубы со стальной оболочкой из самоуплотняющегося бетона (29 000 кубических метров на секцию трубы);
- Самый широкий многократно складываемый водяной затвор М-образной формы, используемый в последнем стыке туннеля с погружными трубами (три метра).
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