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OpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в США

Чат-бот с искусственным интеллектом под названием VIC, или «Виртуально интегрированный гражданин», который мог попасть в избирательные бюллетени, чтобы побороться за пост мэра столицы Вайоминга, города Шайенн, отключили.

Чат-бот компании OpenAI / © Mairo Cinquetti / NurPhoto / Shutterstock

VIC, разработанный на базе нейросети GPT-4 от OpenAI и прошедший обучение на тысячах документов совета Шайенна, создал местный житель и сотрудник библиотеки Виктор Миллер. Он надеялся, что цифровой кандидат сможет поучаствовать в предвыборной гонке и даже обойдет действующего мэра Патрика Коллинза.

Однако 18 июня предвыборная кампания VIC прервалась, когда OpenAI лишила Миллера доступа к публичной версии своей большой языковой модели.

«Мы приняли меры против такого использования нашей технологии за нарушение нашей политики», — сообщил представитель организации.