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Николай Головин
Николай Головин
2 часа назад
Рейтинг: +185
Посты: 357

Китай раскрыл планы по изучению дальнего космоса

Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило о планах Поднебесной по изучению дальнего космоса.

Сообщество
# астероиды
# Китай
# космос
# Марс
Концепт миссии «Тяньвэнь-3» / © CNSA
Концепт миссии «Тяньвэнь-3» / © CNSA

Китай собирается запустить миссию «Тяньвэнь-2» для исследования околоземного астероида (469219) Камоалева примерно в 2025 году. Также в планах — миссия «Тяньвэнь-3» для сбора образцов с Марса и доставки их на Землю и «Тяньвэнь-4» для исследования системы Юпитера. Последние две экспедиции запланированы примерно на 2030 год. 

В ближайшем будущем должна состояться новая миссия по исследованию Луны «Чанъэ-7», запуск запланировали на 2026 год. На этот раз китайские специалисты сосредоточатся на исследовании состояния поверхности, воды, льда и летучих веществ грунта в районе Южного полюса естественного спутника Земли. На борту «Чанъэ-7» среди прочего будет разработанный Россией детектор лунной пыли и электрического поля, который позволит изучить пылевую плазменную среду приповерхностной экзосферы Луны.

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Вчера, 12:20
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Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов

Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.

Климат
# антарктида
# ледник
# морская вода
# температура Мирового океана
# уровень Мирового океана
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Позавчера, 11:02
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Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

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# астрономия
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Misha Baskakov
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