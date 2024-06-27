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Китай раскрыл планы по изучению дальнего космоса

Концепт миссии «Тяньвэнь-3» / © CNSA

Китай собирается запустить миссию «Тяньвэнь-2» для исследования околоземного астероида (469219) Камоалева примерно в 2025 году. Также в планах — миссия «Тяньвэнь-3» для сбора образцов с Марса и доставки их на Землю и «Тяньвэнь-4» для исследования системы Юпитера. Последние две экспедиции запланированы примерно на 2030 год.

В ближайшем будущем должна состояться новая миссия по исследованию Луны «Чанъэ-7», запуск запланировали на 2026 год. На этот раз китайские специалисты сосредоточатся на исследовании состояния поверхности, воды, льда и летучих веществ грунта в районе Южного полюса естественного спутника Земли. На борту «Чанъэ-7» среди прочего будет разработанный Россией детектор лунной пыли и электрического поля, который позволит изучить пылевую плазменную среду приповерхностной экзосферы Луны.