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Одно из самых важных писем, когда-либо написанных Эйнштейном, продадут на аукционе
Послание, которое знаменитый физик Альберт Эйнштейн отправил президенту США Франклину Д. Рузвельту в 1939 году, выставят на аукционе Christie's в сентябре. Ожидается, что письмо продадут за четыре миллиона долларов.
В письме ученый предупредил Рузвельта о возможности создания Германией атомной бомбы. В ответ президент сформировал комитет, который стал предшественником Манхэттенского проекта.
Сегодня оригинал этого письма хранится в фонде президентской библиотеки-музея в Гайд-парке (Нью-Йорк, США). Однако существует его вторая, более короткая версия, которую приберег коллега Эйнштейна, американский физик венгерско-еврейского происхождения Лео Силард. Именно ее выставят на аукцион Christie’s.
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Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
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