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Видео: первая ступень ракеты рухнула неподалеку от жилых домов в Китае

Первая ступень китайской ракеты «Чанчжэн-2С» (Long March 2С) после успешного старта с космодрома Сичан и выполнения миссии по выведению на околоземную орбиту рентгеновского космического телескопа SVOM (Space Variable Objects Monitor) вернулась на Землю, рухнув недалеко от жилых домов в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе провинции Гуйчжоу. Инцидент попал на видео.

Первая ступень ракеты «Чанчжэн-2С» падает на Землю / © The Launch Pad

В целом удачный старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» привлек внимание общественности после того, как в интернете опубликовали короткое видео: на кадрах видно, как люди разбегаются в стороны, а с неба, испуская желто-коричневый дым, падает первая ступень «Чанчжэн-2С».

Инцидент произошел 22 июня — после того, как «Чанчжэн-2С» вывела на низкую околоземную орбиту французско-китайский космический телескоп SVOM, предназначенный для изучения гамма-всплесков.

© The Launch Pad

В описываемом случае опасность для местных жителей представляет не столько ускоритель, сколько токсичные остатки его топлива — смесь тетраоксида диазота и несимметричного диметилгидразина.