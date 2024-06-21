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Оппенгеймер слезно извинялся за бомбардировки Японии, рассказала переводчица

Японский физик-теоретик Наоми Сено во время поездки в США в 1964 году встретился с создателем атомной бомбы Робертом Оппенгеймером. Сено тогда сопровождала переводчица Еко Тейхлер, которая впоследствии поделилась подробностями общения ученых.

Физики Наоми Сено (слева) и Роберт Оппенгеймер (справа) / © NHK

Интервью с Тейхлер, которая умерла в 2019 году, было записано девять лет назад, но только недавно стало достоянием общественности.

Переводчица рассказала, что стоило им переступить порог комнаты, где проходила встреча, как Оппенгеймер со слезами на глазах стал говорить: «Простите, простите, простите». По словам Тейхлер, создатель атомной бомбы «все время извинялся» за американские бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го.

Однако историки отметили, что к рассказу Тейхлер стоит относиться с осторожностью, ведь до сих пор не было ни одного свидетельства, что в 1964 году и после Оппенгеймер стал выступать против ядерного оружия.