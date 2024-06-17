Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае создали первый ИИ, который может руководить всеми вооруженными силами страны

Роботы и люди во время учений НОАК / © SCMP

Искусственный интеллект (ИИ), как пишет издание SCMP, уже был испытан в ходе крупномасштабных компьютерных военных игр с участием всех родов войск НОАК. ИИ были предоставлены беспрецедентные полномочия верховного командования. По словам исследователей, виртуальный командир быстро учится и развивается во время игр.

ИИ позволяет НОАК проводить большое количество военных симуляций «без участия человека». Он выявляет новые угрозы, разрабатывает планы и принимает оптимальные решения, исходя из общей ситуации, когда сражения заходят в тупик или поставленные результаты не достигаются. Он также учится и адаптируется на основе побед и поражений.