  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +883
Посты: 1613

Новый электромобиль Tesla сможет летать, заявил Маск

В феврале 2024 года генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что его компания разрабатывает новую версию суперкара Tesla Roadster, которая сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду. Теперь предприниматель заявил, что новый электромобиль получит возможность летать.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Неофициальный концепт салона Tesla Roadster / © electrek
Неофициальный концепт салона Tesla Roadster / © electrek

Вообще, это утверждение вытекает из информации, которая уже была известна о Tesla Roadster. Как отмечал Маск, новый Tesla Roadster получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у рекреативного самолета.

Правда, скорее всего, весь этот «пакет от SpaceX» сможет позволить электромобилю прыгать и некоторое время парить в воздухе, но не летать.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Выставка
18 Июн
Бесплатно
Технологии и искусство фотографии
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Как меняется образование с появлением ChatGPT?
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Тайна происхождения Луны
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
О кометах и метеорных потоках
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
600
Пантанал: с палаткой через бразильские болота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Июн
600
Квазары, загадки быстрого роста
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
От онлайн-библиотек до бума нейросетей: роль «бумажных» текстов в цифровую эпоху
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Аэродинамический эксперимент
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Королевство Бахрейн: наследие тысячелетий
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:37
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
8 часов назад
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
6 часов назад
Полина Меньшова

Ополаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерий

Средство для полоскания рта «Листерин» повлияло на соотношение микроорганизмов в ротовой полости. У людей, которые регулярно использовали его, стало больше бактерий, способных привести к серьезным заболеваниям.

Медицина
# микробиом
# ополаскиватель
# полость рта
# ротовая полость
14 июня
Алиса Гаджиева

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

Антропология
# анализ стабильных изотопов
# археология
# изотопный анализ
# неолит
# погребение
# сельское хозяйство
# химия
Вчера, 13:37
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
11 июня
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Соединения европия улучшили чувствительность светящихся термометров

    2 часа назад

  2. Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

    5 часов назад

  3. В «Росатоме» создали имплантаты с покрытием, похожим на костную ткань

    5 часов назад

  4. Ополаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерий

    6 часов назад
Выбор редакции

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Вчера, 13:37

Последние комментарии

Александр Березин
7 минут назад
1, разумеется, из растительной пищи. Очевидно, что тилапий придется кормить частью той растительной массы, которая вырастет на удобренном ими же

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Александр Березин
11 минут назад
Ivan, " ну да чего же массового в десятках тысяч тонн на орбите" Ничего массового в сотнях запусках в год нет. В наблюдаемую эпоху сотни запусков в

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
11 минут назад
Ivan, попробуйте лед к голове прикладывать, ну или где там у вас еще пригорает. Должно помочь.

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Ivan
17 минут назад
И., вот и спердобитие подсела ещё один аргумент экзальтированных фанатиков. Ну на 208 миллиардов и на луне базу не организуешь это раз. Во вторых 208

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Ivan
19 минут назад
А., кстати про моё здоровье, а у вас как со здоровьем? Видите плохо или с головой проблемы? Перечитайте переписку так прям и написано ...вопрос к

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Лана Пренципал
20 минут назад
Коко, справедливости ради, тюркофобия возникает довольно быстро, когда читая историю то одного, то другого региона, раз за разом натыкаешься на

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Ivan
33 минуты назад
А., говорю же смысла спорить с фанатиками нет никакого, фанатик переходит в плоскость "сам ты дурак, я верю в своего идеального идола и

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

1 2
41 минута назад
А в чём принципиальная необходимость есть насекомых? Потому что это модно? Как будто именно животные займут основную часть площадей (очевидно нет,

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Accel Storm
54 минуты назад
Все правильно. Если ты в семье номер два, решения принимает женщина и мужчина не авторитет, то от мужчины там только женщина) как по учебнику. Но мы

Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицамиЖенщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

1 2
55 минут назад
Вроде складно, но изъян сокрыт внутри: >Рыбная вода», полученная от компактных замкнутых емкостей с рыбами и их отходами жизнедеятельности

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Александр Березин
2 часа назад
Авторы думают в перспективе попробовать муравьиную львинку, но вообще с насекомыми в этом смысле есть серьезные сложности. Чисто жидкая уборка за

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Александр Березин
2 часа назад
Ivan, "У вас как в том анекдоте про еврея жену деньги и тумбочку :будет оооочень дешёвая доставка, поэтому на Марс слетать будет стоить копейки. - А

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Иван Колупаев
2 часа назад
Ivan, так уже взял 😁 208 миллиардов у него есть на 2024 год и сильно меньше не становится. Ну а вы завидуйте молча 😉

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Лана Пренципал
4 часа назад
Насекомых, как источник белка, не рассматривали? Может оказаться выгоднее и проще, чем рыба, тем более чем птица.

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

PotatOS gladosovich
5 часов назад
Шла Shusha по шоссе

Саудовская Аравия представила рендеры проекта крупнейшего в мире кораллового садаСаудовская Аравия представила рендеры проекта крупнейшего в мире кораллового сада

Ivan
5 часов назад
А., так в этом весь и замес. У вас как в том анекдоте про еврея жену деньги и тумбочку :будет оооочень дешёвая доставка, поэтому на Марс слетать

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Голодный Волк
5 часов назад
Уникальный??? В каком месте этот ревущий агрегат уникальный?

В России создали уникальный дрон, который может поднять вооруженного человека в воздухВ России создали уникальный дрон, который может поднять вооруженного человека в воздух

Александр Березин
5 часов назад
Ivan, "хм отсюда

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Ivan
5 часов назад
А., хм отсюда возвращаемся к первому вопросу откуда Маск возьмёт СТОЛЬКО денег?

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Михаил Терлянский
5 часов назад
Вызывает восхищение надёжность АМС "Вояджер", запущенной в сентябре 1977г. Не забывайте, каким нагрузкам подвергалась её аппаратура, пролетая

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно