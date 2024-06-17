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Новый электромобиль Tesla сможет летать, заявил Маск

В феврале 2024 года генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что его компания разрабатывает новую версию суперкара Tesla Roadster, которая сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду. Теперь предприниматель заявил, что новый электромобиль получит возможность летать.

Неофициальный концепт салона Tesla Roadster / © electrek

Вообще, это утверждение вытекает из информации, которая уже была известна о Tesla Roadster. Как отмечал Маск, новый Tesla Roadster получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха, небольшие крылья и штурвал, как у рекреативного самолета.

Правда, скорее всего, весь этот «пакет от SpaceX» сможет позволить электромобилю прыгать и некоторое время парить в воздухе, но не летать.