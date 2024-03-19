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Маск поделился новыми подробностями о Tesla Roadster

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что его компания представит новую версию суперкара Tesla Roadster в 2024 году. Во время интервью с Доном Лемоном, которое состоялось 18 марта, Маск раскрыл некоторые подробности о Tesla Roadster.

Tesla Roadster / © Tesla

Маск в очередной раз подтвердил, что новый Roadster станет результатом сотрудничества SpaceX и Tesla.

Когда Лемон спросил, будет ли это летающая машина, Маск ответил: «Может быть», а затем добавил: «В ней будут какие-то ракетные технологии. Я думаю, что единственный способ сделать что-то круче, чем Cybertruck, — это объединить технологии Tesla и SpaceX и создать что-то, что даже не является автомобилем. […] То, чего раньше никогда не существовало».

На вопрос Лемона, будут ли у нового Tesla Roadster крылья, и Маск ответил: «Больших крыльев не будет». На вопрос о рулевом колесе, Маск сказал: «Не совсем [рулевое колесо]. По сути, у него будет штурвал, как у современного реактивного самолета».