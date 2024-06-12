«Чандра» получила изображение самого большого и ближайшего к Земле звездного сверхскопления

Астрономы нашли самую везучую звезду. Она несколько раз пережила встречу с черной дырой

Иногда в космосе ученые наблюдают за разрушительным событием, когда черная дыра разрывает на части звезду-компаньона. Обычно после этой встречи светило не выживает. Однако иногда звезда все же може...