  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Только что
Рейтинг: +589
Посты: 1502

«Чандра» получила изображение самого большого и ближайшего к Земле звездного сверхскопления

Космическая рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» получила новое изображение самого большого компактного молодого звездного сверхскопления Westerlund 1 из оставшихся во Млечном Пути. Оно располагается на расстоянии примерно 13 тысяч световых лет от Земли.

Сообщество
# звёзды
# космос
# сверхскопления
# Чандра
Звездное сверхскопление Westerlund 1 / ©  NASA / CXC / INAF / M. Guarcello et al.
Звездное сверхскопление Westerlund 1 / ©  NASA / CXC / INAF / M. Guarcello et al.

Westerlund 1 — самое большое из оставшихся звездных сверхскоплений Млечного Пути. Его масса составляет от 50 000 до 100 000 солнц, а возраст оценивают в четыре-пять миллионов лет.

Наблюдение подобных космических структур предоставляет важную информацию об эпохе формирования большинства звезд в нашей Галактике.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
3D-биопечать: от машин, которые создаем мы — до машин, которые будут создавать нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
600
Аутоиммунные заболевания и аллергии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Смех — так ли он прост?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Птицы парков Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
500
Загадки черных дыр
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Что такое данные и зачем они нужны?
Европейский университет
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
Позавчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
9 часов назад
Александр Березин

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.

Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
Позавчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Вчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Человеческие антитела впервые применили против яда черной вдовы

    39 минут назад

  2. В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

    2 часа назад

  3. В молодой Вселенной оказалось неожиданно много спиральных галактик

    5 часов назад

  4. NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

    9 часов назад
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

9 июня

Последние комментарии

А.Б.А.
12 минут назад
Да,вот вся эта длинная ьтатья-полная чушь и сказочка очередная хамскии опять таки же покрывающая аэрокосмические проходки и подаоднолодосные

Секретное метро в Москве: легенда и реальностьСекретное метро в Москве: легенда и реальность

Иван Колупаев
13 минут назад
Zhe, говорят в Европе количество красивых девушек одно время сильно уменьшилось, так упорно у них с ведьмами боролись. А испанцы в этом деле были

В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецовВ сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

Александр Березин
18 минут назад
Zhe, чтобы я бросил -- нужны конкретные цифры. Которых пока нет. То, чем заваливают рынок КНР -- но не европейцы, тут вы несколько не знаете реальных

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космосаНераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

Иван Колупаев
21 минута назад
Zhe, может будет может нет а на 2023 год 2-е место после китайской BYD и доля Теслы в мировом производстве выросла в в сравнении с 2022 годом.

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космосаНераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

Zhe Sh
22 минуты назад
Иван, испанцы все-таки резали по евростандартам. Так, чтобы в любом непонятном случае убивать своих детей - это изобретение

В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецовВ сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

Zhe Sh
27 минут назад
Да ну бросьте) Сейчас Европа, Китай подключились - уже заваливают рынок разнообразной продукцией. Тесла, в лучшем случае, станет аналогом Эппл - для

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космосаНераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

Иван Колупаев
36 минут назад
Zhe, 106 человек на протяжении столетий? Да испанцы за час успевали вырезать на порядок больше народу. Интересная у вас однако линейка. Вот к примеру

В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецовВ сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

Александр Березин
38 минут назад
Zhe, скорее всего, основную прибыль от них получит именно он. По крайней мере, пока именно на это указывают все факторы. Если вы делаете вывод на

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космосаНераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

Zhe Sh
43 минуты назад
Форд когда-то тоже производил более половины продаваемых в США автомобилей. Сегодня Форд - лишь одна из многих десятков крупных автокорпораций.

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космосаНераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

Александр Березин
45 минут назад
Гарри, "Гитлер никогда не гнал немецкие войска вперед даже против любой логики. Не знаю, откуда вы это взяли. Ошибок у него и так было много -- зачем

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Zhe Sh
1 час назад
Вообще, конечно, зверства конкистадоров выглядят детскими шалостями по сравнению с повседневными привычками местного населения(

В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецовВ сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

Александр Березин
1 час назад
1, нет, это сказал некто Илон Маск. Уточняю: это личное мнение человека, стоящего за Старшипом.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
2 часа назад
1, это примерно как в самолете дать парашюты только пилотам и стюардессе а остальных пассажиров выкинуть на мороз. Старшип так-то рассчитан на

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

1 2
2 часа назад
>система автоматического спасения невозможна Это кто сказал, вы? Ну так надо уточнять что это ваше личное мнение. Вполне возможна система

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Гарри Гарриев
3 часа назад
Александр, Но открывать несколько фронтов в разных точках мира, наживать себе новых и новых врагов, даже толком не справившись с предыдущими —

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Alexey Vinogradov
3 часа назад
иллюстрировать статью о раннетриасских брюхоногих картинкой с юрскими головоногими такое себе ))

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалосьГигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Лана Пренципал
5 часов назад
Да, видимо, дело в этом

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
5 часов назад
Лана, могут тогда возникнуть вопросы зачем нужно наса и куда девались деньги.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Лана Пренципал
5 часов назад
Космодром. Идет подготовка к первому запуску новой ракеты. В центре управления сидят представители разных организаций, принимавших участие в

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Лана Пренципал
5 часов назад
Поднять на мкс уже доступными средствами, оттуда далее - старшип

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно